Матвиенко: НАТО воюет с Россией руками украинцев
Североатлантический альянс воюет с Россией руками украинцев, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на заявление председателя Совета Федерации Валентину Матвиенко.
«Если говорить о том, что происходит в Украине, не Россия воюет. Это коллективный Запад, это НАТО руками украинцев воюет с Россией», – сказала она.
Как отметила Матвиенко, по этой причине Москва обязана была сделать все, чтобы защитить свой суверенитет и безопасность.
Введение Украиной визового режима с РФ председатель Совета Федерации России назвала «очередной дикостью».
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