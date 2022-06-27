Матвиенко: НАТО воюет с Россией руками украинцев

«Если говорить о том, что происходит в Украине, не Россия воюет. Это коллективный Запад, это НАТО руками украинцев воюет с Россией», – сказала она.

Как отметила Матвиенко, по этой причине Москва обязана была сделать все, чтобы защитить свой суверенитет и безопасность.

Введение Украиной визового режима с РФ председатель Совета Федерации России назвала «очередной дикостью».

