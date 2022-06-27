Матвиенко: НАТО воюет с Россией руками украинцев

Североатлантический альянс воюет с Россией руками украинцев, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на заявление председателя Совета Федерации Валентину Матвиенко.

Матвиенко: Россия готова к преодолению конфронтации с Западом

«Если говорить о том, что происходит в Украине, не Россия воюет. Это коллективный Запад, это НАТО руками украинцев воюет с Россией», – сказала она.

Как отметила Матвиенко, по этой причине Москва обязана была сделать все, чтобы защитить свой суверенитет и безопасность.

Введение Украиной визового режима с РФ председатель Совета Федерации России назвала «очередной дикостью».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:УкраинаНАТОВалентина Матвиенко
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