Матвиенко заявила, что спецоперация ВС РФ на Украине идёт по плану

На встрече с председателем Сената парламента Казахстана Мауленом Ашимбаевым она отметила, что президент РФ Владимир Путин дал чёткое указание не допускать жертв среди мирного населения.

«Если бы была цель оккупировать Украину, поверьте, достаточно было бы нескольких дней, чтобы все это сделать. Но какой ценой?» - подчеркнула Матвиенко.

Ранее официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что с начала спецоперации на Украине российская сторона уничтожила 1 557 единиц украинской специальной военной автомобильной техники.

