США пообещали пресекать попытки России обойти западные санкции
Помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что Белом доме намерены сосредоточиться на устранении лазеек, позволяющих России обойти введённые странами Запада санкции, сообщает РИА Новости.
По его словам, эта задача станет «главным экономическим фокусом» Москвы.
«Блокирование этих лазеек станет ключевым моментом с точки зрения возложения на Россию последствий... это станет нашим главным приоритетом на ближнесрочную перспективу», - заключил Салливан.
Ранее США ввели новые санкции против 328 депутатов Госдумы и главы Сбербанка, сообщает «Свободная пресса».
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