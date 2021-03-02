Матвиенко считает необходимым заставить IT-гигантов соблюдать российские законы
В России необходима разработка мер, которые заставят зарубежных IT-гигантов выполнять требования Роскомнадзора и соблюдать отечественные законы, сообщает РИА Новости со ссылкой на председателя Совета Федерации Валентину Матвиенко.
«Многие вопросы просто юридически не урегулированы. Мы-то рассчитывали, принимая законы раньше, что такие крупные, уважаемые интернет-компании не посмеют не выполнять наши законы», - сказала Матвиенко.
Она отметила, что компании игнорируют российское законодательство. «Теперь мы должны разработать такие меры, которые бы заставили их безусловно выполнять требования Роскомнадзора», - отметила глава Совфеда.
Ранее сообщалось о том, что Роскомнадзор подаст в суд на социальную сеть Twitter за неисполнение требований удалить почти 3 тысячи материалов с "запрещенной в России информацией".
Большая часть из них содержала способы совершения суицида и призывы к самоубийству.
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