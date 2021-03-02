Матвиенко считает необходимым заставить IT-гигантов соблюдать российские законы

Она отметила, что компании игнорируют российское законодательство. «Теперь мы должны разработать такие меры, которые бы заставили их безусловно выполнять требования Роскомнадзора», - отметила глава Совфеда.

Ранее сообщалось о том, что Роскомнадзор подаст в суд на социальную сеть Twitter за неисполнение требований удалить почти 3 тысячи материалов с "запрещенной в России информацией".

Большая часть из них содержала способы совершения суицида и призывы к самоубийству.

