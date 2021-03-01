Роскомнадзор подает в суд на соцсеть Twitter
Роскомнадзор подаст в суд на социальную сеть Twitter за неисполнение требований удалить почти 3 тысячи материалов с "запрещенной в России информацией". Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Протоколы об административном правонарушении будут переданы в суд, он определит сумму штрафов. В пресс-службе Роскомнадзора подчеркнули, что уведомили о предстоящем суде корпорацию Twitter Inc.
По данным ведомства, соцсеть с 2017 года не удалила 2 тысячи 862 материала с запрещенной информацией. Большая часть из них содержала способы совершения суицида и призывы к самоубийству. Кроме того, в соцсети остались порнографические изображения и материалы, посвященные наркотикам.
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