Роскомнадзор подает в суд на соцсеть Twitter

Роскомнадзор подаст в суд на социальную сеть Twitter за неисполнение требований удалить почти 3 тысячи материалов с "запрещенной в России информацией". Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на пресс-службу ведомства.

В Госдуме пригрозили Twitter многомиллионными штрафами

Протоколы об административном правонарушении будут переданы в суд, он определит сумму штрафов. В пресс-службе Роскомнадзора подчеркнули, что уведомили о предстоящем суде корпорацию Twitter Inc.

По данным ведомства, соцсеть с 2017 года не удалила 2 тысячи 862 материала с запрещенной информацией. Большая часть из них содержала способы совершения суицида и призывы к самоубийству. Кроме того, в соцсети остались порнографические изображения и материалы, посвященные наркотикам.

Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО: РИА Новости/Евгений Биятов
ТЕГИ:ШтрафыTwitterРоскомнадзор
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры