Роскомнадзор обвинил Twitter в злостном нарушении российского законодательства

Роскомнадзор заявил, что социальная сеть Twitter злостно нарушает российское законодательство. Об этом говорится на сайте ведомства.

В сообщении указывается, что начиная с 2017 года Twitter не удалил 2862 материала с запрещенной информацией. Речь идёт о способах совершения самоубийств, а также с призывами к совершению суицида, с порнографическими изображениями несовершеннолетних, про способы, методы разработки, изготовления и использования наркотиков.