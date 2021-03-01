Роскомнадзор обвинил Twitter в злостном нарушении российского законодательства

Роскомнадзор заявил, что социальная сеть Twitter злостно нарушает российское законодательство. Об этом говорится на сайте ведомства.

В сообщении указывается, что начиная с 2017 года Twitter не удалил 2862 материала с запрещенной информацией. Речь идёт о способах совершения самоубийств, а также с призывами к совершению суицида, с порнографическими изображениями несовершеннолетних, про способы, методы разработки, изготовления и использования наркотиков.

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Ведомство направило в компанию Twitter более 28 тысяч требований об удалении запрещенной информации.

Надзорное ведомство напомнило, что согласно ст. 13.41 КоАП РФ, за подобные правонарушения предусмотрен административный штраф для юридических лиц в размере от 800 тыс. до 8 млн рублей. В случае повторного неудаления запрещенной информации по требованию Роскомнадзора сумма штрафа увеличивается до одной пятой совокупного размера суммы годовой выручки компании.

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ФОТО: flickr/Jorge Quinteros
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