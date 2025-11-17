СМИ: Индия впервые поставила авиатопливо в США
Индия впервые поставила партию авиационного топлива на Западное побережье США в рамках соглашения с энергетической компанией Chevron. Об этом сообщает Reuters.
По данным агентства, на морском терминале индийской частной корпорации Reliance Industries в порту Джамнагар отгрузили 60 тысяч тонн топлива. Его доставят в Лос-Анджелес в начале декабря.
Вашингтон и Нью-Дели заключили сделку о поставках топлива для реактивных самолетов из-за сокращения производства такой продукции после пожара на предприятии Chevron в Калифорнии. На фоне ЧП запасы топлива на Западном побережье сократились до трехмесячного минимума - 11,12 млн баррелей.
Между тем СМИ сообщили, что Индия может сократить почти до нуля закупки российской нефти после введения санкций США в отношении компаний «Роснефть» и «Лукойл», пишет 360.ru.
