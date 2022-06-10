Матвиенко: Россия готова к преодолению конфронтации с Западом

«Мы живем на одной планете и обречены на взаимодействие. Очень жаль, что другая сторона сейчас не хочет этого понимать. Всякий раз отказываясь от части общечеловеческого, Запад тем самым обедняет себя и свое будущее. В России "западофобии" нет. Мы готовы к преодолению нынешней конфронтации, но, естественно, не в ущерб нашим интересам», — написала политик в своем блоге на сайте Совфеда.

Матвиенко подчеркнула, что россиянам следует помнить, что сегодняшняя русофобия в Европе имеет глубокие корни, пишет Ura.ru. По словам спикера, это постоянная составляющая западной общественно-политической жизни, и России необходимо учитывать это в политике, экономике и культуре.

