Матвиенко: Россия готова к преодолению конфронтации с Западом

Россия готова к преодолению конфронтации с Западом, однако это не должно противоречить интересам страны. Об этом заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

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«Мы живем на одной планете и обречены на взаимодействие. Очень жаль, что другая сторона сейчас не хочет этого понимать. Всякий раз отказываясь от части общечеловеческого, Запад тем самым обедняет себя и свое будущее. В России "западофобии" нет. Мы готовы к преодолению нынешней конфронтации, но, естественно, не в ущерб нашим интересам», — написала политик в своем блоге на сайте Совфеда.

Матвиенко подчеркнула, что россиянам следует помнить, что сегодняшняя русофобия в Европе имеет глубокие корни, пишет Ura.ru. По словам спикера, это постоянная составляющая западной общественно-политической жизни, и России необходимо учитывать это в политике, экономике и культуре.

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ФОТО: РИА Новости/Владимир Федоренко
ТЕГИ:ЗападВалентина Матвиенко
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