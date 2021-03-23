«Решит в мае». Раскрыты условия союза Путина и «Единой России» перед выборами
Экс-советник администрации президента РФ рассказал НСН, сколько голосов наберет партия власти без поддержки главы государства на предстоящих в сентябре выборах в Госдуму.
Чем более сомнительным будет положение «Единой России» с точки зрения получения контроля над Госдумой, тем реальнее вариант, при котором президент РФ Владимир Путин лично возглавит партийный список перед осенними выборами. Об этом Telegram-каналу «Радиоточка НСН» сообщил политолог, экс-советник администрации президента России Олег Матвейчев.
«Путин, может быть, будет этим не доволен: почему ему все время за них надо что-то делать. Но он подставит плечо, не бросит все на произвол судьбы: "Ой, вы тут все запоганились, я к вам не имею отношения". Он человек команды, если у кого-то что-то не получается — схватит конец бревна и понесет. Отождествления с ЕР Путин мало того, что не боится, он в любом случае накануне выборов заявит то, что говорил всегда: что это "моя партия", что "я ее создавал", что она «оказывает огромную помощь в органах власти и в субъектах федерации, и в Госдуме» », — отметил он.
В случае, если президент возглавить список «Единой России» на выборах в Госдуму, партия уверенно наберёт больше половины голосов, отметил Матвейчев.
«Если Путин возглавит список ЕР, то партия точно наберет не менее 55%. Рейтинг у Путина 65%, то даже если вычесть 10%, то 55% будут набраны сходу. Если не возглавит, то целевой показатель будет двигаться в район 45%», — прогнозирует политолог.
Однако интрига насчёт возможного участия президента в думской кампании ЕР по-прежнему сохраняется: решение глава государства примет позже, объяснил собеседник «Радиоточки НСН».
«Возглавит или нет — об этом не знает никто. Если кто-то говорит об этом, что знает, — то это негодяй, подонок, врун, Хлестаков, который занимается просто блефом, надувает щеки оттого, что якобы владеет каким-то эксклюзивом. Потому что этим инсайдом не владеет даже сам Путин, потому что он еще просто не определился. Он думает, смотрит, как будут развиваться события. Тут всякие Америки, Байдены, пандемии, Китай, Европа… Решение Путин будет принимать в мае», — заявил Матвейчев.
Накануне «Коммерсантъ» со ссылкой на источники, знакомые с позицией администрации президента, сообщил, что сценарий, при котором Владимир Путин возглавит список «Единой России» на парламентских выборах, маловероятен.
Ранее первый заместитель главы АП Сергей Кириенко обнародовал целевые показатели для предстоящих выборов в Госдуму: 45% голосов за ЕР по спискам при явке 45%.
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