«Решит в мае». Раскрыты условия союза Путина и «Единой России» перед выборами

«Если Путин возглавит список ЕР, то партия точно наберет не менее 55%. Рейтинг у Путина 65%, то даже если вычесть 10%, то 55% будут набраны сходу. Если не возглавит, то целевой показатель будет двигаться в район 45%», — прогнозирует политолог.

Однако интрига насчёт возможного участия президента в думской кампании ЕР по-прежнему сохраняется: решение глава государства примет позже, объяснил собеседник «Радиоточки НСН».

«Возглавит или нет — об этом не знает никто. Если кто-то говорит об этом, что знает, — то это негодяй, подонок, врун, Хлестаков, который занимается просто блефом, надувает щеки оттого, что якобы владеет каким-то эксклюзивом. Потому что этим инсайдом не владеет даже сам Путин, потому что он еще просто не определился. Он думает, смотрит, как будут развиваться события. Тут всякие Америки, Байдены, пандемии, Китай, Европа… Решение Путин будет принимать в мае», — заявил Матвейчев.

Накануне «Коммерсантъ» со ссылкой на источники, знакомые с позицией администрации президента, сообщил, что сценарий, при котором Владимир Путин возглавит список «Единой России» на парламентских выборах, маловероятен.

Ранее первый заместитель главы АП Сергей Кириенко обнародовал целевые показатели для предстоящих выборов в Госдуму: 45% голосов за ЕР по спискам при явке 45%.

