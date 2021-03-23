СМИ сообщили, возглавит ли Путин список ЕР на выборах в Госдуму

Президент РФ Владимир Путин, скорее всего, не возглавит список «Единой России» на выборах в Госдуму в этом году. В администрации президента уверены, что партия сумеет одержать победу на выборах самостоятельно. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на источники, близкие к администрации президента.

Издание отмечает, что окончательное решение остается за президентом, при этом у ЕР хорошие выборные перспективы и без российского лидера.

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В случае, если Путин примет решение возглавить список ЕР, то бесполезной станет работа по созданию малых партий и обновлению «Справедливой России». Также в этом случае результат партии власти будет расценен как личный результат президента. Политолог Глеб Павловский полагает, что российский лидер может возглавить список лишь в случае серьезных проблем в экономике или исходя из каких-то собственных интересов.

Ранее Ura.ru сообщило со ссылкой на участников закрытой встречи с президентом, что Путин намерен возглавить список ЕР на думских выборах в сентябре.

Ранее стало известно, что режиссер Владимир Меньшов намерен участвовать в выборах в Госдуму от партии «Справедливая Россия — За правду» по Москве.


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ФОТО: Пресс-служба Кремля
ТЕГИ:ГосдумаВыборы
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