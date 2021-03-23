СМИ сообщили, возглавит ли Путин список ЕР на выборах в Госдуму

Президент РФ Владимир Путин, скорее всего, не возглавит список «Единой России» на выборах в Госдуму в этом году. В администрации президента уверены, что партия сумеет одержать победу на выборах самостоятельно. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на источники, близкие к администрации президента.

Издание отмечает, что окончательное решение остается за президентом, при этом у ЕР хорошие выборные перспективы и без российского лидера.