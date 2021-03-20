Володин раскрыл истинную цель проекта «Умное голосование»
«Умное голосование» не связано с решением проблем граждан страны, оно создано, чтобы модно было попасть во власть, считает председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин в своем Telegram-канале.
«"Умное голосование" - это про форму, это несодержательный проект, он не направлен на решение вопросов и проблем граждан. В его основе – желание попасть во власть», - написал Володин.
По его словам, создатели алгоритма «находятся за границей».
«На мой взгляд, за ним стоят западные государства и спецслужбы. Через него осуществляется вмешательство во внутренние дела нашей страны. Используются политики, которых вовлекают в этот проект, объясняя его только одним - он оппозиционен действующей власти», - отметил спикер Госдумы.
Ранее генеральный директор НП «Институт политических исследований» Сергей Марков в эфире НСН отметил, что «умное голосование» не принесло прибавки оппозиции на выборах 8 сентября 2019 года. Явка в Москве оказалась меньше (22%), чем в 2014 году, по словам Маркова.
«В прошлый раз Навальный агитировал за бойкот, а в этот раз за «умное голосование», а явка оказалась меньше. Отчасти это связано, наверное, с тем, что не так натягивали административным ресурсом явку. Но все-равно, ни какого серьезного сдвига в сторону оппозиции в Москве не произошло», - считает политолог.
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