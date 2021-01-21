«Единая Россия» планирует набрать на выборах 45% голосов

«Единая Россия» на предстоящих выборах в Госдуму, которые состоятся в сентябре, планирует набрать не менее 45% голосов. Об этом сообщил первый замглавы администрации президента РФ Сергей Кириенко во время выступления на семинаре для вице-губернаторов в центре «Сенеж» в Солнечногорске.

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По его словам, такой результат станет оптимальным для партии, передает РБК. Минимальная явка, по словам Кириенко, должна составить также 45%.

Единороссы рассчитывают набрать по спискам 200 одномандатников, что меньше результатов выборов в Госдуму 2016 года (ЕР набрали по спискам 54,2% голосов и провели 203 одномандатника), передает Ura.ru. Явка на прошлых выборах составила 47,9%.

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Филиппов
ТЕГИ:ГосдумаСергей КириенкоЕдиная Россия
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