Массовую отставку высокопоставленных силовиков объяснили запросом общества
Завкафедрой политологии и социологии РЭУ им. Плеханова объяснил в эфире НСН, почему увольнение Путиным около 30 высокопоставленных силовиков нельзя считать «чисткой».
Президент России Владимир Путин своим указом отправил в отставку почти три десятка высокопоставленных силовиков. Одним из самых заметных стало увольнение главы СУ СКР по Дагестану Сергея Дубровина и его заместителя Тугая Тугаева. Уход Дубровина в СМИ связали с уголовным делом в отношении экс-сенатора от Карачаево-Черкесии Рауфа Арашукова.
Своих постов лишились помощник председателя СКР по особым поручениям Игорь Комиссаров, курировавший в ведомстве вопросы защиты прав детей, и руководитель ГСУ СКР по Крыму Михаил Назаров.
Одновременно с этим прокурором Москвы стал Денис Попов, ранее занимавший пост прокурора Дагестана. А управление по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД по Москве возглавил полиции Андрей Янишевский. Его предшественник, Юрий Девяткин, был отправлен в отставку после скандала с задержанием журналиста Ивана Голунова.
Заведующий кафедрой политологии и социологи Российского экономического университета им. Плеханова Андрей Кошкин заявил в эфире НСН, что он не считает указ Путина чисткой в высших эшелонах силовых структур.
«Я не считаю, что это чистка. Назовем это объемной ротацией. Дело в том, что есть запрос общества на определенную степень обеспечения безопасности, есть процессы, которые требуют обновления и в подходах работы правоохранительных органов. Естественно, подходы определяют, прежде всего, специалисты-профессионалы. Думаю, что это вполне закономерное явление», - сказал он.
Собеседник НСН назвал такую ротацию логичной после проведения Единого дня голосования.
«8 сентября прошел Единый день голосования, властные структуры обновились весьма солидно: представительная власть, губернаторский корпус. Нормальное явление, жизнь идет вперед и требует новых подходов, новаций, которые могут привнести молодые специалисты», - заключил Кошкин.
В свою очередь председатель Московского профсоюза полиции Михаил Пашкин, комментируя в эфире НСН указ президента, призвал Владимира Путина раскрывать причины снятия с должностей высокопоставленных силовиков. По его мнению, это могло бы послужить своего рода уроком для действующих сотрудников.
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