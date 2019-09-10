Массовую отставку высокопоставленных силовиков объяснили запросом общества

Президент России Владимир Путин своим указом отправил в отставку почти три десятка высокопоставленных силовиков. Одним из самых заметных стало увольнение главы СУ СКР по Дагестану Сергея Дубровина и его заместителя Тугая Тугаева. Уход Дубровина в СМИ связали с уголовным делом в отношении экс-сенатора от Карачаево-Черкесии Рауфа Арашукова.

Своих постов лишились помощник председателя СКР по особым поручениям Игорь Комиссаров, курировавший в ведомстве вопросы защиты прав детей, и руководитель ГСУ СКР по Крыму Михаил Назаров.

Одновременно с этим прокурором Москвы стал Денис Попов, ранее занимавший пост прокурора Дагестана. А управление по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД по Москве возглавил полиции Андрей Янишевский. Его предшественник, Юрий Девяткин, был отправлен в отставку после скандала с задержанием журналиста Ивана Голунова.