СМИ: США доставили на Украину 300 противотанковых ракет Javelin
300 противотанковых ракет Javelin доставлены на Украину в качестве новой оборонной помощи от США. Об этом сообщает телеканал FoxNews.
В эфире телеканал показал кадры разгрузки самолетов. Ранее в Минобороны Украины заявили о прибытии из Соединенных Штатов двух партий помощи.
Ранее Госдепартамент США призвал американских граждан покинуть Украину. Также Госдеп разрешил некоторым сотрудника американского посольства в Киеве покинуть страну вместе с членами семей.
Ранее в Белом Доме еще раз подчеркнули, что в случае эскалации конфликта на Украине, Россию ждут более тяжелые санкции, чем в 2014 году.
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