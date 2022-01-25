СМИ: США доставили на Украину 300 противотанковых ракет Javelin

В эфире телеканал показал кадры разгрузки самолетов. Ранее в Минобороны Украины заявили о прибытии из Соединенных Штатов двух партий помощи.

Ранее Госдепартамент США призвал американских граждан покинуть Украину. Также Госдеп разрешил некоторым сотрудника американского посольства в Киеве покинуть страну вместе с членами семей.

Ранее в Белом Доме еще раз подчеркнули, что в случае эскалации конфликта на Украине, Россию ждут более тяжелые санкции, чем в 2014 году.

