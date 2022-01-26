ЕР призвала правительство России начать поставки военной продукции в ЛНР и ДНР
Глава фракции «Единая Россия» Владимир Васильев призвал российское правительство оказать помощь ДНР и ЛНР в виде поставок военной продукции для сдерживания агрессии со стороны Киева. Об этом сообщает РИА Новости.
«Мы не можем бросить людей на произвол киевского режима», – заявил глава «Единой России».
Васильев отметил, что сейчас НАТО «одновременно устраивает истерию в мировых СМИ и накачивает Украину летальным оружием». Депутат подчеркнул, что все действия альянса направлены на подготовку к боевым действиям против мирного населения.
По словам Васильева, ситуация на Украине напоминает «возврат к нацизму». Депутат выразил беспокойство о сохранении жизней мирного населения Донецкой и Луганской областей.
Ранее о необходимости военной поддержки ДНР и ЛНР заявил первый вице-спикер Совета Федерации, секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак.
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