Маск заявил об окружении Артемовска российской армией

Предприниматель констатировал тяжелое положение украинских войск.

По его словам, стратегически важный город «практически окружен» подразделениями вооруженных сил России. Об этом Маск написал в Twitter (заблокированная на территории РФ социальная сеть).

Артемовск расположен к северу от контролируемого Донецкой республикой города Горловка. Населенный пункт является важным транспортным узлом, через который снабжается группировка ВСУ в Донбассе.

Украинская армия с большой степенью вероятности уйдет из Артемовска, сообщило агентство Bloomberg. По данным журналистов, Киев пойдет на такой шаг ради сохранения сил.

Маск ранее назвал события на Украине зимой 2014 года государственным переворотом, передает НСН.

