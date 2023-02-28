Bloomberg: украинские войска, вероятно, уйдут из Артемовска
С большой вероятностью подразделениям украинской армии придется уйти из Артемовска (Бахмут), пишет американское агентство Bloomberg.
Журналисты отметили, что в руководстве Украины последнее время стали допускать отход из стратегически важного города.
В начале февраля президент Украины Владимир Зеленский утверждал, что отступления из Артемовска не будет, но затем изменил свое мнение, отмечает агентство. По данным Bloomberg, Киев решится на отвод войск для сбережения сил.
В офисе президента Украины уже готовят общественное мнение к сдаче Артемовска, передает агентство.
Положение ВСУ в Артемовске гораздо хуже, чем утверждают власти в Киеве, сообщил ранее канал CNN со ссылкой на украинских военнослужащих. Они рассказали, что наиболее ожесточенные бои идут на севере города, пишет НСН.
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