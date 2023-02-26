Маск: В 2014 году на Украине произошел государственный переворот

По его словам, сомнений в этом нет. Так бизнесмен отреагировал на публикацию одного из пользователей соцсети, опубликовавшего выдержку из статьи профессора Джона Миршаймера, по словам которого, для президента России Владимира Путина незаконное свержение пророссийского президента стало «последней каплей».

«Эти выборы, возможно, были сомнительными, но нет никаких сомнений в том, что переворот действительно был», — ответил Маск.

Ранее бизнесмен прокомментировал слова заместителя главы Госдепа Виктории Нуланд о легитимности российских баз на Крымском полуострове. Маск обвинил представителя Госдепа в разжигании конфликта на Украине.

