В Госдуме заявили, что СВО приобретает характер антитеррористической операции

Комментируя согласование Зеленским и главой Службы безопасности Украины (СБУ) Александром Покладом новых операций ведомства против РФ, он указал, что Киев надеется такими действиями «посеять сложные настроения в России».

Парламентарий указал, что «террор всегда нацелен на то, чтобы посеять либо страхи, либо панику, либо еще какие-то негативные эмоции».

«Данные события лишний раз подчеркивают, что в общем специальная военная операция... всё больше и всё очевиднее приобретает характер антитеррористической операции», — заключил Новиков.

Ранее заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что Россия в настоящее время находится в очень важной точке завершения специальной военной операции, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

