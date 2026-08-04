В Госдуме заявили, что СВО приобретает характер антитеррористической операции
Президент Украины Владимир Зеленский и его команда настойчиво переводит конфликт в сумму террористических действий и операций против мирных россиян. Об этом «Ленте.ру» заявил первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков.
Комментируя согласование Зеленским и главой Службы безопасности Украины (СБУ) Александром Покладом новых операций ведомства против РФ, он указал, что Киев надеется такими действиями «посеять сложные настроения в России».
Парламентарий указал, что «террор всегда нацелен на то, чтобы посеять либо страхи, либо панику, либо еще какие-то негативные эмоции».
«Данные события лишний раз подчеркивают, что в общем специальная военная операция... всё больше и всё очевиднее приобретает характер антитеррористической операции», — заключил Новиков.
Ранее заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что Россия в настоящее время находится в очень важной точке завершения специальной военной операции, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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