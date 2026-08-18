В Бразилии призвали нарастить расходы на оборону на фоне риска действий США

«Это может произойти и в других странах, но я не верю, что в Бразилии до этого дойдет. Но есть много тревожных моментов... возможность наземных действий в странах Латинской Америки. Отсюда и акцент, который сделал президент: мы должны серьезно относиться к обороне», - подчеркнул советник.

По его мнению, Бразилия как одна из крупнейших стран мира не может тратить на оборону всего 1% ВВП, уровень расходов в этой сфере следует увеличить до 2,5%, наращивая его постепенно.

Ранее США обвинили президента Бразилии Луиса Инасиу Лулу да Силву и его правительство в недобросовестном ведении переговоров с Вашингтоном, на фоне этого американский президент Дональд Трамп поручил ввести пошлины в размере 25% на большую часть бразильского импорта, напоминает Ura.ru.

