В Бразилии призвали нарастить расходы на оборону на фоне риска действий США

Бразилии следует нарастить расходы на оборону на фоне сохраняющегося риска военных действий США в Латинской Америке. Об этом заявил советник бразильского президента по международным вопросам, бывший министр обороны Селсу Аморим в интервью газете Valor Económico.

Он напомнил о событиях в Венесуэле в феврале, когда американские силы захватили президента республики Николаса Мадуро. Аморим назвал это «немыслимым, невероятным».

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«Это может произойти и в других странах, но я не верю, что в Бразилии до этого дойдет. Но есть много тревожных моментов... возможность наземных действий в странах Латинской Америки. Отсюда и акцент, который сделал президент: мы должны серьезно относиться к обороне», - подчеркнул советник.

По его мнению, Бразилия как одна из крупнейших стран мира не может тратить на оборону всего 1% ВВП, уровень расходов в этой сфере следует увеличить до 2,5%, наращивая его постепенно.

Ранее США обвинили президента Бразилии Луиса Инасиу Лулу да Силву и его правительство в недобросовестном ведении переговоров с Вашингтоном, на фоне этого американский президент Дональд Трамп поручил ввести пошлины в размере 25% на большую часть бразильского импорта, напоминает Ura.ru.

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ФОТО: РИА Новости
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