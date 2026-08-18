Мирошник: ВСУ дистанционно минируют гражданские объекты в России
Украинские боевики дистанционно минируют гражданские объекты в России. Об этом заявил посол по особым поручениям российского МИД Родион Мирошник, передает РИА Новости.
«Боевики... используя в основном БПЛА, проводили дистанционное минирование гражданских объектов, массово посещаемых мест», - указал Мирошник.
Так, в Горловке в Донецкой Народной Республике из-за такого минирования пострадал 43-летний мирный житель, также получили травмы двое подростков. Кроме того, в Севастополе в ходе разминирования территории погибли четыре пиротехника МЧС и охранник объекта, где проводились работы.
Ранее Мирошник заявил, что ВСУ минируют места массового посещения гражданских жителей, больше всего таких случаев фиксируют в Херсонской области, пишет Ura.ru.
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