Мирошник: ВСУ дистанционно минируют гражданские объекты в России

Украинские боевики дистанционно минируют гражданские объекты в России. Об этом заявил посол по особым поручениям российского МИД Родион Мирошник, передает РИА Новости.

«Боевики... используя в основном БПЛА, проводили дистанционное минирование гражданских объектов, массово посещаемых мест», - указал Мирошник.

Так, в Горловке в Донецкой Народной Республике из-за такого минирования пострадал 43-летний мирный житель, также получили травмы двое подростков. Кроме того, в Севастополе в ходе разминирования территории погибли четыре пиротехника МЧС и охранник объекта, где проводились работы.

Ранее Мирошник заявил, что ВСУ минируют места массового посещения гражданских жителей, больше всего таких случаев фиксируют в Херсонской области, пишет Ura.ru.

