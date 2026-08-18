Володин заявил о снижении количества совершенных иностранцами преступлений
Число преступлений, совершенных иностранными гражданами в России, за полгода сократилось на 40%. Об этом написал председатель Госдумы Вячеслав Володин в мессенджере «Макс».
Политик указал на данные МВД о снижении уровня совершенных иностранцами правонарушений.
«Это результат реализации ранее принятых норм, которыми правоохранительным органам были предоставлены дополнительные полномочия для наведения порядка в миграционной сфере», - отметил Володин.
Также спикер Госдумы привел данные Федеральной службы судебных приставов, согласно которым за первую половину года только в Москве число выдворенных за нарушение миграционного законодательства иностранцев выросло вдвое - с 8,3 тысячи до 16 , пишет RT. В целом количество принятых решений об административном выдворении из РФ составило около 100 тысяч, это в 2,6 раза больше, чем за аналогичный период 2025 года.
Ранее в пресс-службе аппарата Совета Безопасности РФ рассказали, что в первом полугодии было учтено 14,4 тысячи преступлений, совершенных иностранцами и лицами без гражданства, в том числе 5,9 тысячи тяжких и особо тяжких.
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