Маск назвал поражение Украины в конфликте с Россией легко предсказуемым

Предприниматель прокомментировал пост одного из пользователей, который опубликовал два скриншота со статьями издания Politico. В заголовке первого материала говорится о «побеждающей» Украине, второго - о ее приближении к поражению.

«Это было легко предсказать. На самом деле, я это предсказал», - написал Маск.

В интервью изданию Bild президент Украины Владимир Зеленский заявил, что у Киева есть план нового контрнаступления, передает «Радиоточка НСН».

