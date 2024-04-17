Маск назвал поражение Украины в конфликте с Россией легко предсказуемым

Поражение Украины в конфликте с Россией было легко предсказать, написал в социальной сети X американский миллиардер Илон Маск.

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Предприниматель прокомментировал пост одного из пользователей, который опубликовал два скриншота со статьями издания Politico. В заголовке первого материала говорится о «побеждающей» Украине, второго - о ее приближении к поражению.

«Это было легко предсказать. На самом деле, я это предсказал», - написал Маск.

В интервью изданию Bild президент Украины Владимир Зеленский заявил, что у Киева есть план нового контрнаступления, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: EPA / ТАСС
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