Илон Маск обвинил США в преследовании идеи «вечной войны» на Украине

Проблема США в том, что Вашингтон вместо реальных целей преследует идею вечной войны на Украине. Об этом в соцсети X заявил американский миллиардер и бизнесмен Илон Маск.

СМИ: Маск заявил, что Путин никогда не потерпит поражение на Украине

Соответствующее заявление предприниматель сделал, отвечая одному из пользователей, который раскритиковал речь лидера демократического большинства в Сенате Чака Шумера за то, что он не сформулировал сколь-либо внятного представления о победе Украины в противостоянии с Россией.

Ранее Маск заявил, что политика США и ЕС мешает мирным переговорам по Украине.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: Zuma / ТАСС
ТЕГИ:УкраинаСпецоперацияСШАИлон Маск

Горячие новости

Все новости

партнеры