Илон Маск обвинил США в преследовании идеи «вечной войны» на Украине

Соответствующее заявление предприниматель сделал, отвечая одному из пользователей, который раскритиковал речь лидера демократического большинства в Сенате Чака Шумера за то, что он не сформулировал сколь-либо внятного представления о победе Украины в противостоянии с Россией.

Ранее Маск заявил, что политика США и ЕС мешает мирным переговорам по Украине.

