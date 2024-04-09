Илон Маск обвинил США в преследовании идеи «вечной войны» на Украине
9 апреля 202415:49
Проблема США в том, что Вашингтон вместо реальных целей преследует идею вечной войны на Украине. Об этом в соцсети X заявил американский миллиардер и бизнесмен Илон Маск.
Соответствующее заявление предприниматель сделал, отвечая одному из пользователей, который раскритиковал речь лидера демократического большинства в Сенате Чака Шумера за то, что он не сформулировал сколь-либо внятного представления о победе Украины в противостоянии с Россией.
Ранее Маск заявил, что политика США и ЕС мешает мирным переговорам по Украине.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru