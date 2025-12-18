На грядущем чемпионате России по фигурному катанию в Санкт-Петербурге не будет явных фаворитов, все спортсмены достойны лидирующих позиций. Об этом НСН заявил двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко.

Чемпионат России по фигурному катанию пройдет в Санкт-Петербурге с 18 по 21 декабря. В отличие от прошлых предолимпийских первенств страны, на этом путевки на Олимпийские игры не разыгрываются, сообщило издание «Коммерсантъ». По мнению Плющенко, на этом турнире явных фаворитов не будет.

«Все спортсмены достойны звания чемпиона России — и Владислав Дикиджи, и мой воспитанник Макар Игнатов, и Петр Гуменник, и Марк Кондратюк. Я бы не хотел выделять никого, да это и не правильно. Все будут бороться за лидирующие позиции, фаворитов нет, борьба будет серьезной. Если брать сезон в целом, неплохую подготовку продемонстрировал Кондратюк — его программа мне очень нравится. За два этапа могу отметить Игнатова, главное для него — психологически справиться», — сказал Плющенко.