Плющенко оценил перспективы фигуристов на чемпионате России
Несмотря на отсутствие путевок на Олимпиаду, к чемпионату России нельзя относиться легкомысленно, за победу на турнире в Санкт-Петербурге развернется нешуточная борьба, сказал НСН Евгений Плющенко.
На грядущем чемпионате России по фигурному катанию в Санкт-Петербурге не будет явных фаворитов, все спортсмены достойны лидирующих позиций. Об этом НСН заявил двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко.
Чемпионат России по фигурному катанию пройдет в Санкт-Петербурге с 18 по 21 декабря. В отличие от прошлых предолимпийских первенств страны, на этом путевки на Олимпийские игры не разыгрываются, сообщило издание «Коммерсантъ». По мнению Плющенко, на этом турнире явных фаворитов не будет.
«Все спортсмены достойны звания чемпиона России — и Владислав Дикиджи, и мой воспитанник Макар Игнатов, и Петр Гуменник, и Марк Кондратюк. Я бы не хотел выделять никого, да это и не правильно. Все будут бороться за лидирующие позиции, фаворитов нет, борьба будет серьезной. Если брать сезон в целом, неплохую подготовку продемонстрировал Кондратюк — его программа мне очень нравится. За два этапа могу отметить Игнатова, главное для него — психологически справиться», — сказал Плющенко.
Собеседник НСН подчеркнул особую важность чемпионата России, несмотря на отсутствие путевок на Олимпиаду.
«Чемпионат России всегда важен. Неправильно относиться к нему как к неважному старту. Я в своей карьере десять раз выигрывал чемпионат России, хотя их у меня было больше, и всегда очень уважительно относился к этому соревнованию. А что касается путевок — нужен задел на следующий сезон, необходимо показывать стабильность, общаться с публикой и влюбить ее в себя, что тоже важно», — подытожил он.
Отмечается, что чемпионат России станет главной проверкой способностей Аделии Петросян и Петра Гуменника, которые в феврале будут противостоять мировой элите в Италии.
Ранее дисквалифицированная из-за допинга российская фигуристка Камила Валиева решила возобновить карьеру. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
