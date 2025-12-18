На брифинге для военных атташе зарубежных стран он также сообщил, что также под контроль российских войск перешло около половины Димитрова.

«Продолжается уничтожение формирований противника, находящихся в городской застройке», — указал Герасимов.

Он также добавил, что российские штурмовики ведут уличные бои в городе Красный Лиман.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что российские войска в 2025 году в ходе СВО освободили более 300 населённых пунктов, сообщает «Свободная пресса».





