Герасимов: Освобождено более половины Константиновки и половина Димитрова
Российская армия контролирует более половины территории Константиновки. Как пишет RT, об этом заявил начальник Генерального штаба Вооружённых сил РФ Валерий Герасимов.
На брифинге для военных атташе зарубежных стран он также сообщил, что также под контроль российских войск перешло около половины Димитрова.
«Продолжается уничтожение формирований противника, находящихся в городской застройке», — указал Герасимов.
Он также добавил, что российские штурмовики ведут уличные бои в городе Красный Лиман.
Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что российские войска в 2025 году в ходе СВО освободили более 300 населённых пунктов, сообщает «Свободная пресса».
