Мариничев: США развязывает руки для технологического шпионажа за другими странами

США в очередной раз пытаются оценить ущерб от атак «российских хакеров» на американскую инфраструктуру и подготовить на них санкционный ответ. Об этом заявил советник американского президента по нацбезопасности Джейк Салливан. Об этом сообщает телеканал CBS.

«Мы находимся в процессе. Я сказал, что на это уйдут недели, не месяцы, пока мы подготовим ответ. Ответ будет включать набор инструментов — видимых и невидимых. Это будут не просто санкции», — цитирует Салливана RT.