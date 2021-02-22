Мариничев: США развязывает руки для технологического шпионажа за другими странами

Интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев заявил НСН о желании США легализовать технологический шпионаж за другими государствами.

США в очередной раз пытаются оценить ущерб от атак «российских хакеров» на американскую инфраструктуру и подготовить на них санкционный ответ. Об этом заявил советник американского президента по нацбезопасности Джейк Салливан. Об этом сообщает телеканал CBS.

«Мы находимся в процессе. Я сказал, что на это уйдут недели, не месяцы, пока мы подготовим ответ. Ответ будет включать набор инструментов — видимых и невидимых. Это будут не просто санкции», — цитирует Салливана RT.

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Интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев в эфире НСН заявил, что руководство США, делая политические заявления о санкциях «видимых и невидимых» в отношении России из-за хакерских атак на американскую инфраструктуру, скрывает за ними желание легализовать технологический шпионаж за другими странами.

«Такого рода заявлениями руководство страны может развязать себе руки с точки зрения технологического шпионажа и включением каких-либо условных противодействий, которые являются заложенным функционалом в тех или иных продуктах. Также можно обязать подконтрольные юрисдикции США технологические компании, которые используются во всех гражданских сферах деятельности, - а таких, скажем прямо, большинство - к двойной функциональности, двойному назначению. То есть исполнению задач, предписаний со стороны администрации (Белого дома – прим. НСН). Это некая доктрина противодействия и сдерживания, которая будет легализована. А конкретные технологические решения уже не имеют значения – включается режим развязанных рук», - пояснил собеседник НСН.

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По мнению интернет-омбудсмена, США в политических целях использует технологии как доказательство российской агрессии.

«Сымитировать хакерские атаки и приписать их русским не представляет никакой сложности. Когда-то Вторая мировая война началась тоже с демаршей и провокаций и переодетых солдат. В данном случае мы переодеваемся технологически, а не физически в другую униформу. Есть более существенная подоплека, политическая. В данном случае технологии используются как предмет, который представляют как некое доказательство для общественности не очень глубоко чувствующей и понимающей технологии как таковые», - считает эксперт.

Ранее замглавного редактора журнала «Хакер» Илья Русанен в беседе с НСН признался, что на самом деле установить преступников не составляет никакого труда.

«Всю историю проникновения при всём желании закрыть невозможно – можно посчитать активность и исходя из этого понять, откуда ноги растут», - отметил эксперт.


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