Министр юстиции США обвинил Россию в кибератаке на правительство
Министр юстиции США Уильям Барр в ходе пресс-конференции заявил, что Россию ответственная за масштабную кибератаку на сети американского правительства.
Глава Минюста, комментируя ситуацию с хакерской атакой на компьютеры американского правительства, отметил, что согласен с мнением госсекретаря США Майка Помпео. Барр считает, что атаки связаны с российскими хакерами.
«Несомненно, похоже, что это Россия», — заявил министр.
Ранее СМИ сообщали, что кибергруппировка, поддерживаемая правительством иностранного государства, получила доступ к компьютерным системам Минфина США и Национального управления по телекоммуникациям и информации. Позже сообщалось, что к взлому причастны хакеры из России.
Белый дом 18 декабря готовился обнародовать заявление о причастности России к кибератакам, однако отказался от публикации «в последнюю минуту».
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