Министр юстиции США обвинил Россию в кибератаке на правительство

Министр юстиции США Уильям Барр в ходе пресс-конференции заявил, что Россию ответственная за масштабную кибератаку на сети американского правительства.

Глава Минюста, комментируя ситуацию с хакерской атакой на компьютеры американского правительства, отметил, что согласен с мнением госсекретаря США Майка Помпео. Барр считает, что атаки связаны с российскими хакерами.

«Несомненно, похоже, что это Россия», — заявил министр.

Ранее СМИ сообщали, что кибергруппировка, поддерживаемая правительством иностранного государства, получила доступ к компьютерным системам Минфина США и Национального управления по телекоммуникациям и информации. Позже сообщалось, что к взлому причастны хакеры из России.

Белый дом 18 декабря готовился обнародовать заявление о причастности России к кибератакам, однако отказался от публикации «в последнюю минуту».

