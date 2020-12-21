Песков опроверг причастность РФ к хакерским атакам на госорганы в США

В воскресенье Белый дом решил не публиковать запланированный на 18 декабря материал о причастности российских хакеров к массированной кибератаке на американские госучреждения. Ранее были планы опубликовать тест заявления с обвинениями Москвы в организации кибератаки на несколько государственных ведомств США. В то же время назначенный главой аппарата Белого дома Рон Клайн заявил, что ответ новой администрации США на кибератаки, не ограничится лишь санкциями, сообщает Газета.ру.



Неделю назад агентство Рейтер со ссылкой на источники сообщило о том, что группировка хакеров при поддержке правительства иностранного государства получила доступ к системе Минфина США и Национального управления по телекоммуникациям и информации. По данным Washington Post, к взлому причастны российские хакеры. Бывший руководитель службы кибербезопасности США Крис Кребс также обвинил Россию в кибератаках, пишет Газета.ру.

Ранее норвежские спецслужбы заявили о возможной причастности хакеров из России к кибератаке на систему электронной почты парламента Норвегии в этом году.

