Марин: Финляндия и Швеция должны вступить в НАТО вместе

Финляндия и Швеция должны вступить в НАТО вместе, заявила финский премьер-министр Санна Марин на пресс-конференции после встречи с главой шведского правительства Улфом Кристерссоном, сообщила газета Helsingin Sanomat.

По её словам, очень важно то, что две страны вместе подали заявку на вступление в Североатлантический альянс.

После сожжения Корана Швеция приостановила процедуру вхождения в НАТО

Марин подчеркнула, что в интересах всех стран НАТО, чтобы Финляндия и Швеция вступили в альянс вместе.

Она также отметила, что ей не нравятся дебаты в финском обществе, в которых соседняя страна рассматривается как проблема.

«Мне не нравится, когда Швецию изображают как неуклюжего ребенка в классе», - заметила глава финского правительства, добавив, что королевство соответствует всем критериям членства в НАТО.

Ранее НСН сообщала, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган исключил членство Швеции в НАТО из-за сожжённого Корана.

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ФОТО: скриншот с видео
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