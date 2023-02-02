Марин: Финляндия и Швеция должны вступить в НАТО вместе
Финляндия и Швеция должны вступить в НАТО вместе, заявила финский премьер-министр Санна Марин на пресс-конференции после встречи с главой шведского правительства Улфом Кристерссоном, сообщила газета Helsingin Sanomat.
По её словам, очень важно то, что две страны вместе подали заявку на вступление в Североатлантический альянс.
Марин подчеркнула, что в интересах всех стран НАТО, чтобы Финляндия и Швеция вступили в альянс вместе.
Она также отметила, что ей не нравятся дебаты в финском обществе, в которых соседняя страна рассматривается как проблема.
«Мне не нравится, когда Швецию изображают как неуклюжего ребенка в классе», - заметила глава финского правительства, добавив, что королевство соответствует всем критериям членства в НАТО.
Ранее НСН сообщала, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган исключил членство Швеции в НАТО из-за сожжённого Корана.
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