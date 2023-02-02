Марин: Финляндия и Швеция должны вступить в НАТО вместе

Марин подчеркнула, что в интересах всех стран НАТО, чтобы Финляндия и Швеция вступили в альянс вместе.

Она также отметила, что ей не нравятся дебаты в финском обществе, в которых соседняя страна рассматривается как проблема.

«Мне не нравится, когда Швецию изображают как неуклюжего ребенка в классе», - заметила глава финского правительства, добавив, что королевство соответствует всем критериям членства в НАТО.

Ранее НСН сообщала, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган исключил членство Швеции в НАТО из-за сожжённого Корана.

