Глава СБУ пригрозил новыми атаками на Крымский мост

В сообщении напомнили, что украинская сторона уже дважды поразила Крымский мост, в том числе атаковала его с помощью морских дронов Sea Baby.

«Впереди очень и очень много сюрпризов», - заключил глава СБУ.

Ранее Басманный суд Москвы заочно арестовал Василия Малюка по обвинению в призывах к терроризму, сообщает «Свободная пресса».

