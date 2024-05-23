Глава СБУ пригрозил новыми атаками на Крымский мост
23 мая 202419:17
Глава Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Малюк (внесен Росфинмониторингом в списки террористов и экстремистов) считает Крымский мост одной из приоритетных целей. Об этом сообщает пресс-служба украинского ведомства.
В сообщении напомнили, что украинская сторона уже дважды поразила Крымский мост, в том числе атаковала его с помощью морских дронов Sea Baby.
«Впереди очень и очень много сюрпризов», - заключил глава СБУ.
Ранее Басманный суд Москвы заочно арестовал Василия Малюка по обвинению в призывах к терроризму, сообщает «Свободная пресса».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru