Группа Oasis переиздаст альбом Definitely Maybe

Отмечается, что переиздадут пластинку в честь ее 30-летия. Планируется, что она увидит свет 30 августа 2024 года.

Альбом будет представлен ограниченным тиражом. Он будет доступен на цветном виниле (розовом, синем и белом), на двух CD, а также на кассетах. В делюкс-версию пластинки войдут ранее не издававшиеся треки.

Ранее одиннадцатый альбом «Rumours» рок-группы Fleetwood Mac стал самым продаваемым лонгплеем на виниле в 1970-1990-х годах, отмечает «Радиоточка НСН».

