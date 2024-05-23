Группа Oasis переиздаст альбом Definitely Maybe
23 мая 202419:04
Группа Oasis анонсировал переиздание своей классической пластинки Definitely Maybe.
Отмечается, что переиздадут пластинку в честь ее 30-летия. Планируется, что она увидит свет 30 августа 2024 года.
Альбом будет представлен ограниченным тиражом. Он будет доступен на цветном виниле (розовом, синем и белом), на двух CD, а также на кассетах. В делюкс-версию пластинки войдут ранее не издававшиеся треки.
Ранее одиннадцатый альбом «Rumours» рок-группы Fleetwood Mac стал самым продаваемым лонгплеем на виниле в 1970-1990-х годах, отмечает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru