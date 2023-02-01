Эрдоган исключил членство Швеции в НАТО из-за сожжённого Корана
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган вновь отверг возможность вступления Швеции в НАТО, при этом положительно оценив перспективы членства Финляндии. Он призвал Стокгольм «не тратить время впустую» в этом плане до тех пор, пока тот разрешает сжигать и рвать Коран при попустительстве правоохранительных органов.
Взаимоотношения Турции и Швеции резко ухудшились после акции датского ультраправого политика Расмуса Палудана, который 21 января сжег копию Корана напротив турецкого посольства в Стокгольме. Акцию предварительно одобрили шведские власти. После этого экстремист от политики повторил свою выходку дважды в других местах.
Днём ранее министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу в ходе визита в Венгрию заявил, что парламент его страны не ратифицирует документ о членстве Швеции и Финляндии в НАТО, пока те не начнут выполнять мадридский меморандум. Он также подтвердил ранее, что Анкара может раздельно рассмотреть заявки Финляндии и Швеции на вступление в НАТО.
Согласно протоколу НАТО, для вступления в него новой страны требуется согласие всех действующих участников альянса. Как заявил Telegram-каналу «Радиоточка НСН» директор Центра изучения стран Ближнего Востока и Центральной Азии Семен Багдасаров, Эрдоган не даст разрешения Швеции, по крайней мере, до выборов в Турции, которые могут состояться в мае.
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