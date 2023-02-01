Эрдоган исключил членство Швеции в НАТО из-за сожжённого Корана

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган вновь отверг возможность вступления Швеции в НАТО, при этом положительно оценив перспективы членства Финляндии. Он призвал Стокгольм «не тратить время впустую» в этом плане до тех пор, пока тот разрешает сжигать и рвать Коран при попустительстве правоохранительных органов.

Взаимоотношения Турции и Швеции резко ухудшились после акции датского ультраправого политика Расмуса Палудана, который 21 января сжег копию Корана напротив турецкого посольства в Стокгольме. Акцию предварительно одобрили шведские власти. После этого экстремист от политики повторил свою выходку дважды в других местах.