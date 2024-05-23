Главу управления Департамента обеспечения оборонзаказа МО РФ арестовали
Задержанный начальник управления Департамента обеспечения оборонного заказа Владимир Вертелецкий обвиняется в злоупотреблении должностными полномочиями, сообщила представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко.
Ранее СМИ сообщали о задержании Вертелецкого. По информации следователей, Вертелецкий совершил противоправные действия при выполнении государственного оборонного заказа, в связи с чем государство понесло ущерб на сумму более 70 миллионов рублей.
В частности, в 2022 году Вертелецкий принял невыполненные работы в рамках опытно-конструкторской работы по государственному контракту. Сейчас он находится под стражей, добавили в СК РФ.
Ранее следствие обратилось в суд с ходатайством о назначении домашнего ареста бывшему командующему 58-й общевойсковой армией Ивану Попову, которому вменяют хищение изделий металлопроката, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Театр Сатиры представит спектакль для незрячих и слабовидящих людей
- Маск: Победителем в войнах будущего окажется страна с большим количеством дронов
- Кинокомпания «Стар Медиа Дистрибьюшн» снимет фильм о Михаиле Лермонтове
- Эстония заявила, что Россия сняла ограничительные буи на реке Нарве
- Глава СБУ пригрозил новыми атаками на Крымский мост
- Главу управления Департамента обеспечения оборонзаказа МО РФ арестовали
- Власти Великобритании призвали жителей делать запасы на случай ЧП
- Группа Oasis переиздаст альбом Definitely Maybe
- Россия откроет посольства в трех африканских странах
- Генассамблея ООН приняла западную резолюцию по геноциду в Сребренице
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru