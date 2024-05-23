Главу управления Департамента обеспечения оборонзаказа МО РФ арестовали

Ранее СМИ сообщали о задержании Вертелецкого. По информации следователей, Вертелецкий совершил противоправные действия при выполнении государственного оборонного заказа, в связи с чем государство понесло ущерб на сумму более 70 миллионов рублей.

В частности, в 2022 году Вертелецкий принял невыполненные работы в рамках опытно-конструкторской работы по государственному контракту. Сейчас он находится под стражей, добавили в СК РФ.

Ранее следствие обратилось в суд с ходатайством о назначении домашнего ареста бывшему командующему 58-й общевойсковой армией Ивану Попову, которому вменяют хищение изделий металлопроката, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».