Кинокомпания «Стар Медиа Дистрибьюшн» снимет фильм о Михаиле Лермонтове

По сюжету, Михаил Лермонтов пытается осуществить две мечты: жениться на светской красавице Екатерине Сушковой и познакомиться с Александром Пушкиным, чтобы показать ему свои произведения. Однако Сушкова в итоге ему отказывает, а Пушкин погибает.

«Не получив признания двух самых важных в его жизни людей, Лермонтов пытается доказать самому себе, что чего-то стоит. А помогает ему... Пушкин, то и дело навещающий писателя в его болезненных фантазиях», - отметили в пресс-службе кинокомпании.

Сообщается, что режиссёром «Лермонтова» станет Степан Коршунов, сценарий напишет Савва Минаев. Дата премьеры пока не уточняется.

Ранее эксперт Ассоциации креативных индустрий Андрей Гончаров заявил, что для импортозамещения российскому кино потребуется до 2030 года снять не менее 550 больших фильмов, на что потребуется 200 млрд рублей, сообщает «Свободная пресса».

