После сожжения Корана Швеция приостановила процедуру вхождения в НАТО

После акции сожжения Корана перед посольством Турции в Стокгольме переговоры с Анкарой о вхождении Швеции в НАТО приостановлены, заявил в интервью газете Expressen министр иностранных дел королевства Тобиас Билльстрём.

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«События последних нескольких недель временно приостановили процесс, но, конечно, по-прежнему актуально, что без выполненного меморандума мы не исполним свою часть работы, и поэтому правительство сейчас также вкладывает энергию и время для того, чтобы мы продвинулись в этом процессе», - сообщает издание.

При этом кабмин Швеции надеется на вступление страны в НАТО этим летом, заявил глава МИД страны.

Ранее лидер ультраправой шведской партии «Жесткий курс» Расмус Палудан повторно сжёг Коран, сообщает турецкое новостное агентство TRT.

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ФОТО: РИА Новости
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