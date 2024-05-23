Театр Сатиры представит спектакль для незрячих и слабовидящих людей

По словам художественного руководителя Сергея Газарова, незрячие люди могут теперь сами покупать билеты и чувствовать себя комфортно в театре.

«Накануне столетия театра, мы запускаем спектакли с тифлокомментированием. Мы выбрали для этого одну из премьер сезона - "Иван Васильевич" по Михаилу Булгакову, уже 2 июня и 21 июля постановку смогут посмотреть слепые и слабовидящие люди», - отметил режиссер.

Он подчеркнул, что театр планирует в следующем сезоне включить в этот проект ещё несколько спектаклей. Среди них будет и детский «Малыш и Карлсон, который живет на крыше».

Ранее стало известно, что вечера памяти Александра Ширвиндта пройдут в Театре Сатиры летом и осенью, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

