Рогов: Командующего 20-й армией генерал-лейтенанта Ахмедова отправили в отставку

Информацию об отстранении Ахмедова подтверждает также ряд военкоров и военных блогеров.



Ахмедов подвергся волне критики военкоров в июне прошлого года. Тогда Telegram-каналы сообщали о гибели российских военных под огнем украинской артиллерии. Утверждалось, что командование построило колонну военнослужащих из 20-й гвардейской армии, которые должны были дождаться командира дивизии. В итоге солдат засекли ВСУ и атаковали артиллерией. Ряд каналов утверждал, что погибшие ждали именно Ахмедова.

Официально информацию об отстранении пока не подтвердили, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

