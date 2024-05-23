Рогов: Командующего 20-й армией генерал-лейтенанта Ахмедова отправили в отставку

Командующего 20-й Армии Сухраба Ахмедова сняли с должности, сообщил глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в своих соцсетях.

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Информацию об отстранении Ахмедова подтверждает также ряд военкоров и военных блогеров.

Ахмедов подвергся волне критики военкоров в июне прошлого года. Тогда Telegram-каналы сообщали о гибели российских военных под огнем украинской артиллерии. Утверждалось, что командование построило колонну военнослужащих из 20-й гвардейской армии, которые должны были дождаться командира дивизии. В итоге солдат засекли ВСУ и атаковали артиллерией. Ряд каналов утверждал, что погибшие ждали именно Ахмедова.

Официально информацию об отстранении пока не подтвердили, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: соцсети
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