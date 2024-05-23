Эстония заявила, что Россия сняла ограничительные буи на реке Нарве

Департамент полиции и погранохраны при МВД Эстонии 23 мая обвинил российских пограничников в том, что они сняли буи на водах реки Нарва, которые нужны для разграничения судоходных путей. Об этом сообщили на сайте департамента Эстонии.

В материале говорится, что российская погранслужба сняла буи в ночь с 22 на 23 мая.