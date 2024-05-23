Эстония заявила, что Россия сняла ограничительные буи на реке Нарве
Департамент полиции и погранохраны при МВД Эстонии 23 мая обвинил российских пограничников в том, что они сняли буи на водах реки Нарва, которые нужны для разграничения судоходных путей. Об этом сообщили на сайте департамента Эстонии.
В материале говорится, что российская погранслужба сняла буи в ночь с 22 на 23 мая.
Для разграничения ежегодно используется 250 буев, однако в этом году Россия не согласилась с положением примерно половины из них, утверждается в официальном заявлении ведомства. Там также уточнили, что будут связываться с Пограничной службой ФСБ РФ для получения комментариев по этой ситуации.
Ранее стало известно, что Эстония намерена потратить около €7 млн на возведение пограничного ограждения вокруг «Саатсеского сапога» — части российской Псковской области, которая затрагивает территорию республики, напоминает телеграм-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Театр Сатиры представит спектакль для незрячих и слабовидящих людей
- Маск: Победителем в войнах будущего окажется страна с большим количеством дронов
- Кинокомпания «Стар Медиа Дистрибьюшн» снимет фильм о Михаиле Лермонтове
- Эстония заявила, что Россия сняла ограничительные буи на реке Нарве
- Глава СБУ пригрозил новыми атаками на Крымский мост
- Главу управления Департамента обеспечения оборонзаказа МО РФ арестовали
- Власти Великобритании призвали жителей делать запасы на случай ЧП
- Группа Oasis переиздаст альбом Definitely Maybe
- Россия откроет посольства в трех африканских странах
- Генассамблея ООН приняла западную резолюцию по геноциду в Сребренице
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru