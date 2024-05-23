Эстония заявила, что Россия сняла ограничительные буи на реке Нарве

Департамент полиции и погранохраны при МВД Эстонии 23 мая обвинил российских пограничников в том, что они сняли буи на водах реки Нарва, которые нужны для разграничения судоходных путей. Об этом сообщили на сайте департамента Эстонии.

В материале говорится, что российская погранслужба сняла буи в ночь с 22 на 23 мая.

Минобороны России призвало уточнить линию госграницы у Калининградской области

Для разграничения ежегодно используется 250 буев, однако в этом году Россия не согласилась с положением примерно половины из них, утверждается в официальном заявлении ведомства. Там также уточнили, что будут связываться с Пограничной службой ФСБ РФ для получения комментариев по этой ситуации.

Ранее стало известно, что Эстония намерена потратить около €7 млн на возведение пограничного ограждения вокруг «Саатсеского сапога» — части российской Псковской области, которая затрагивает территорию республики, напоминает телеграм-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ПограничникиРоссияЭстония

Горячие новости

Все новости

партнеры