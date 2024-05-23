Маск: Победителем в войнах будущего окажется страна с большим количеством дронов
Решающую роль в исходе военных конфликтов в будущем будут играть беспилотники, написал в своих соцсетях американский бизнесмен Илон Маск.
«Нужно умножить количество производимых дронов в месяц на средний показатель уничтоженных. Побеждает та сторона, у которой число окажется больше», - пояснил он.
Маск также добавил, что число жертв, погибших от атак беспилотников, в войнах будущего будет в разы больше.
Ранее бизнесмен признался, что слушает подкасты о падении цивилизации, чтобы уснуть. По его словам, уничтожить человечество могут снижение рождаемости, искусственный интеллект и единое мировое правительство, напоминает «Радиоточка НСН».
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