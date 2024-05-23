Маск: Победителем в войнах будущего окажется страна с большим количеством дронов

«Нужно умножить количество производимых дронов в месяц на средний показатель уничтоженных. Побеждает та сторона, у которой число окажется больше», - пояснил он.

Маск также добавил, что число жертв, погибших от атак беспилотников, в войнах будущего будет в разы больше.

Ранее бизнесмен признался, что слушает подкасты о падении цивилизации, чтобы уснуть. По его словам, уничтожить человечество могут снижение рождаемости, искусственный интеллект и единое мировое правительство, напоминает «Радиоточка НСН».

