Россия откроет посольства в трех африканских странах

Россия намерена открыть посольства в трех африканских странах. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

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На приёме по случаю Дня Африки он уточнил, что речь идёт о Сьерра-Леоне, Нигере и Республике Южный Судан.

«Готовимся к открытию полноценных дипломатических миссий», - заключил министр.

Ранее заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что вместо Европы россиянам следует выбирать для отдыха Африку, сообщает «Свободная пресса».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:МИД РФСергей ЛавровРоссийское ПосольствоРоссияАфрика

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