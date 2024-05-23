Россия откроет посольства в трех африканских странах
23 мая 202418:57
Россия намерена открыть посольства в трех африканских странах. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
На приёме по случаю Дня Африки он уточнил, что речь идёт о Сьерра-Леоне, Нигере и Республике Южный Судан.
«Готовимся к открытию полноценных дипломатических миссий», - заключил министр.
Ранее заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что вместо Европы россиянам следует выбирать для отдыха Африку, сообщает «Свободная пресса».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru