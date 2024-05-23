Власти Великобритании призвали жителей делать запасы на случай ЧП

Власти Великобритании призвали жителей объединённого королевства запасаться консервами, батарейками и бутилированной водой на случай возможных чрезвычайных ситуаций. Как сообщает Financial Times, вице-премьер Оливер Дауден представил новый онлайн-ресурс, который должен помочь домохозяйствам смягчить потенциальный ущерб от целого ряда чрезвычайных событий - от наводнений и блэкаутов до пандемий.

Так, например, в качестве минимального запаса бутилированной воды указан объём в три литра на человека в сутки. Для резерва предлагается запастись 10 литрами на персону в расчёте на 24 часа.