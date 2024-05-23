Власти Великобритании призвали жителей делать запасы на случай ЧП
Власти Великобритании призвали жителей объединённого королевства запасаться консервами, батарейками и бутилированной водой на случай возможных чрезвычайных ситуаций. Как сообщает Financial Times, вице-премьер Оливер Дауден представил новый онлайн-ресурс, который должен помочь домохозяйствам смягчить потенциальный ущерб от целого ряда чрезвычайных событий - от наводнений и блэкаутов до пандемий.
Так, например, в качестве минимального запаса бутилированной воды указан объём в три литра на человека в сутки. Для резерва предлагается запастись 10 литрами на персону в расчёте на 24 часа.
Вместе с тем, согласно социологическим исследованиям, наборы предметов первой необходимости наличествуют только у 15% британцев. При этом, более 40% не располагают трехсуточным запасом нескоропортящихся продуктов питания и воды.
Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», новые рекомендации призваны не повторить ситуацию первых дней пандемии коронавируса, когда покупатели опустошили полки магазинов, скупив всё - от туалетной бумаги до консервов, макарон и риса.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Театр Сатиры представит спектакль для незрячих и слабовидящих людей
- Маск: Победителем в войнах будущего окажется страна с большим количеством дронов
- Кинокомпания «Стар Медиа Дистрибьюшн» снимет фильм о Михаиле Лермонтове
- Эстония заявила, что Россия сняла ограничительные буи на реке Нарве
- Глава СБУ пригрозил новыми атаками на Крымский мост
- Главу управления Департамента обеспечения оборонзаказа МО РФ арестовали
- Власти Великобритании призвали жителей делать запасы на случай ЧП
- Группа Oasis переиздаст альбом Definitely Maybe
- Россия откроет посольства в трех африканских странах
- Генассамблея ООН приняла западную резолюцию по геноциду в Сребренице
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru