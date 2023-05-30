Песков: Россия на саммите БРИКС будет представлена на должном уровне

Россия примет участие в саммите БРИКС и будет представлена на должном уровне. Такое заявление сделал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, слова которого приводит ТАСС.

Эксперт назвал замену доллара в БРИКС ударом России и Китая по США

Он отметил, что Россия придает огромное значение развитию такого формата интеграции. По словам Пескова, в дальнейшем он будет ориентировать представителей СМИ по «всем деталям».

Ранее, 29 мая, лидер Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что страна изъявила желание вступить в БРИКС. По его словам, этот союз формирует новый мировой порядок. Мадуро указал, что БРИКС, будучи сформированной из пяти «могущественных стран», создает «большой магнит» для тех, кто «хочет другого мира», сообщает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости/Екатерина Штукина
ТЕГИ:БриксСаммит

Горячие новости

Все новости

партнеры