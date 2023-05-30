Песков: Россия на саммите БРИКС будет представлена на должном уровне

Он отметил, что Россия придает огромное значение развитию такого формата интеграции. По словам Пескова, в дальнейшем он будет ориентировать представителей СМИ по «всем деталям».

Ранее, 29 мая, лидер Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что страна изъявила желание вступить в БРИКС. По его словам, этот союз формирует новый мировой порядок. Мадуро указал, что БРИКС, будучи сформированной из пяти «могущественных стран», создает «большой магнит» для тех, кто «хочет другого мира», сообщает «Радиоточка НСН».

