СМИ: В ЮАР заявили об отказе России отправить Лаврова вместо Путина на саммит БРИКС

Вице-президент ЮАР Пол Машатиле заявил, что президент республики Сирил Рамафоса предложил России отправить на саммит БРИКС вместо российского лидера Владимира Путина главу МИД РФ Сергея Лаврова, сообщает газета Mail & Guardian.

«На двух стульях»: Макрон согласовал с Западом просьбу приехать на саммит БРИКС

По его словам, Москва просьбу южноафриканского лидера отклонила, в связи с чем обсуждение визита Путина в ЮАР продолжается.

«Мы понимаем, что связаны Римским статутом, но мы не можем пригласить кого-то, а потом вы его арестуете», — пояснил Машатиле, добавив, что вариант переноса саммита в Китай не устроил Индию и Бразилию.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, формат саммита БРИКС до сих пор не определён, поэтому участие Владимира Путина в мероприятие ещё обсуждается, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

Фото: РИА Новости/Михаил Клементьев
ТЕГИ:СаммитВладимир ПутинЮАРБрикс

Горячие новости

Все новости

партнеры