СМИ: В ЮАР заявили об отказе России отправить Лаврова вместо Путина на саммит БРИКС

По его словам, Москва просьбу южноафриканского лидера отклонила, в связи с чем обсуждение визита Путина в ЮАР продолжается.

«Мы понимаем, что связаны Римским статутом, но мы не можем пригласить кого-то, а потом вы его арестуете», — пояснил Машатиле, добавив, что вариант переноса саммита в Китай не устроил Индию и Бразилию.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, формат саммита БРИКС до сих пор не определён, поэтому участие Владимира Путина в мероприятие ещё обсуждается, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

