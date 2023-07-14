СМИ: В ЮАР заявили об отказе России отправить Лаврова вместо Путина на саммит БРИКС
Вице-президент ЮАР Пол Машатиле заявил, что президент республики Сирил Рамафоса предложил России отправить на саммит БРИКС вместо российского лидера Владимира Путина главу МИД РФ Сергея Лаврова, сообщает газета Mail & Guardian.
По его словам, Москва просьбу южноафриканского лидера отклонила, в связи с чем обсуждение визита Путина в ЮАР продолжается.
«Мы понимаем, что связаны Римским статутом, но мы не можем пригласить кого-то, а потом вы его арестуете», — пояснил Машатиле, добавив, что вариант переноса саммита в Китай не устроил Индию и Бразилию.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, формат саммита БРИКС до сих пор не определён, поэтому участие Владимира Путина в мероприятие ещё обсуждается, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru