ЮАР ожидает прибытия Путина на саммит БРИКС

ЮАР ожидает прибытия президента РФ Владимира Путина на саммит БРИКС в августе. Об этом заявил генеральный секретарь правящей партии республики «Африканский национальный конгресс» (АНК) Фикиле Мбалула, сообщает радиостанция SABC.

ЮАР не станет арестовывать Путина по ордеру Международного уголовного суда

По словам политика, правительство делает все необходимое для решения возникающих в связи с саммитом вопросов.

«Присутствие президента Путина в ЮАР позволит продвинуться по пути обсуждения выдвинутого миротворческой миссией африканских стран плана из 10 пунктов по урегулированию на Украине», — отметил Мбалула.

Говоря о встрече БРИКС и выданном Международным уголовным судом ордере на «арест» Путина, генсек АНК указал, что ЮАР рассматривает все возможные варианты. Правительство республики изучает юридическую сторону ордера и «лучший выход из создавшегося положения» для ЮАР.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что РФ примет участие в саммите БРИКС и будет представлена на должном уровне, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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