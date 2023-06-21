ЮАР ожидает прибытия Путина на саммит БРИКС
ЮАР ожидает прибытия президента РФ Владимира Путина на саммит БРИКС в августе. Об этом заявил генеральный секретарь правящей партии республики «Африканский национальный конгресс» (АНК) Фикиле Мбалула, сообщает радиостанция SABC.
По словам политика, правительство делает все необходимое для решения возникающих в связи с саммитом вопросов.
«Присутствие президента Путина в ЮАР позволит продвинуться по пути обсуждения выдвинутого миротворческой миссией африканских стран плана из 10 пунктов по урегулированию на Украине», — отметил Мбалула.
Говоря о встрече БРИКС и выданном Международным уголовным судом ордере на «арест» Путина, генсек АНК указал, что ЮАР рассматривает все возможные варианты. Правительство республики изучает юридическую сторону ордера и «лучший выход из создавшегося положения» для ЮАР.
Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что РФ примет участие в саммите БРИКС и будет представлена на должном уровне, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru