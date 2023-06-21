ЮАР ожидает прибытия Путина на саммит БРИКС

По словам политика, правительство делает все необходимое для решения возникающих в связи с саммитом вопросов.

«Присутствие президента Путина в ЮАР позволит продвинуться по пути обсуждения выдвинутого миротворческой миссией африканских стран плана из 10 пунктов по урегулированию на Украине», — отметил Мбалула.

Говоря о встрече БРИКС и выданном Международным уголовным судом ордере на «арест» Путина, генсек АНК указал, что ЮАР рассматривает все возможные варианты. Правительство республики изучает юридическую сторону ордера и «лучший выход из создавшегося положения» для ЮАР.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что РФ примет участие в саммите БРИКС и будет представлена на должном уровне, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

