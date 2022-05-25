«Мандариновый сезон»: В Абхазии не боятся «размывания» независимости из-за ликвидации КПП на границе

Ликвидация пропускного пункта Псоу на российско-абхазской границе не будет воспринята в Абхазии как шаг к потере независимости республики, сказал в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» абхазский политолог и общественный деятель Инал Хашиг.

Ранее депутат Госдумы Леонид Калашников заявил, что проблема с Псоу годами не решается и этот пограничный переход может быть ликвидирован «по типу того, как это было сделано в Белоруссии».