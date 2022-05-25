«Мандариновый сезон»: В Абхазии не боятся «размывания» независимости из-за ликвидации КПП на границе
Станет меньше формальностей, от которых выиграют туристы и крестьяне, которые платят за мандарины на таможне «большую копеечку», сказал в эфире НСН Инал Хашиг.
Ликвидация пропускного пункта Псоу на российско-абхазской границе не будет воспринята в Абхазии как шаг к потере независимости республики, сказал в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» абхазский политолог и общественный деятель Инал Хашиг.
Ранее депутат Госдумы Леонид Калашников заявил, что проблема с Псоу годами не решается и этот пограничный переход может быть ликвидирован «по типу того, как это было сделано в Белоруссии».
«В летнее время, несмотря на то, что там работает много окошек, поток туристов превышает проходную способность пункта, там иногда возникают очереди и на час, и на два, такая проблема есть. Там не только погранпереход, но и таможня. Если таможня с пограничным постом будут ликвидированы, выиграют мелкие производители, крестьяне, которые в мандариновый сезон везут 200-300 кг фруктов и таможенные платежи выходят им в большую копеечку. Если таможню ликвидируют, для них это будет большим облегчением», - сказал Хашиг.
При этом он выразил уверенность, что ликвидация пункта пропуска не будет воспринята местными жителями как шаг к размыванию суверенитета Абхазии.
«Я не думаю. Граница в любом случае остается, это территория Абхазии, просто все формальности, связанные с переходом, будут упрощены», - пояснил политолог.
Главной проблемой в реализации этой идеи он назвал перспективу недополучения денег в бюджет республики.
«Может возникнуть проблема, как фиксировать грузы, входящие и исходящие из Абхазии. Бюджет Абхазии будет терять деньги из-за того, что этой таможни не будет. Однако, наверняка этот вопрос обсуждается и как-то будет решен. Возникают и вопросы насчет контрабанды», - заключил собеседник «Радиоточки НСН».
Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов 30 марта заявил, что его республика желает войти в состав России. Референдум по этому вопросу назначен на 17 июля. При этом Абхазия пока не собирается следовать примеру соседей.
Как объяснял «Радиоточке НСН» Инал Хашиг, несмотря на хорошие отношения с Россией, Абхазия не присоединится к ней не только потому, что этого не позволит Конституция, но и потому, что ее жители хотят жить в суверенном государстве.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
18,3 млн+4 580 / сут.
Умерли
379 тыс.+93 / сут.
Выздоровели
17,7 млн+6 705 / сут.
- Власти Латвии планируют снести памятник Освободителям Риги к 15 ноября
- В Счетной палате предупредили о грядущем спаде в экономике
- Захарова: Россия не получала от Италии плана по урегулированию ситуации на Украине
- СМИ: Певице Наргиз запретили въезд в Россию на 50 лет
- СМИ: внука бывшего главы Банка России задержали за махинации
- Даниил Квят разбил очки президенту «Формулы 1»
- Путин уволил замминистра МЧС Гуровича
- Синоптики предупредили о затяжном периоде дождей в Москве
- Экс-мэра Екатеринбурга Ройзмана оштрафовали за неуважение к главе МИД Лаврову
- Андрей Бочкарёв: На станции «Текстильщики» БКЛ метро начат монтаж архитектурного освещения платформенного участка
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru