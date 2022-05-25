«Мандариновый сезон»: В Абхазии не боятся «размывания» независимости из-за ликвидации КПП на границе

Станет меньше формальностей, от которых выиграют туристы и крестьяне, которые платят за мандарины на таможне «большую копеечку», сказал в эфире НСН Инал Хашиг.

Ликвидация пропускного пункта Псоу на российско-абхазской границе не будет воспринята в Абхазии как шаг к потере независимости республики, сказал в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» абхазский политолог и общественный деятель Инал Хашиг.

Ранее депутат Госдумы Леонид Калашников заявил, что проблема с Псоу годами не решается и этот пограничный переход может быть ликвидирован «по типу того, как это было сделано в Белоруссии».

В Госдуме допустили ликвидацию КПП на границе России и Абхазии в Псоу
«В летнее время, несмотря на то, что там работает много окошек, поток туристов превышает проходную способность пункта, там иногда возникают очереди и на час, и на два, такая проблема есть. Там не только погранпереход, но и таможня. Если таможня с пограничным постом будут ликвидированы, выиграют мелкие производители, крестьяне, которые в мандариновый сезон везут 200-300 кг фруктов и таможенные платежи выходят им в большую копеечку. Если таможню ликвидируют, для них это будет большим облегчением», - сказал Хашиг.

При этом он выразил уверенность, что ликвидация пункта пропуска не будет воспринята местными жителями как шаг к размыванию суверенитета Абхазии.

«Я не думаю. Граница в любом случае остается, это территория Абхазии, просто все формальности, связанные с переходом, будут упрощены», - пояснил политолог.

Главной проблемой в реализации этой идеи он назвал перспективу недополучения денег в бюджет республики.

«Может возникнуть проблема, как фиксировать грузы, входящие и исходящие из Абхазии. Бюджет Абхазии будет терять деньги из-за того, что этой таможни не будет. Однако, наверняка этот вопрос обсуждается и как-то будет решен. Возникают и вопросы насчет контрабанды», - заключил собеседник «Радиоточки НСН».
«Сами не хотят»: В Абхазии отвергли идею присоединения к России

Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов 30 марта заявил, что его республика желает войти в состав России. Референдум по этому вопросу назначен на 17 июля. При этом Абхазия пока не собирается следовать примеру соседей.

Как объяснял «Радиоточке НСН» Инал Хашиг, несмотря на хорошие отношения с Россией, Абхазия не присоединится к ней не только потому, что этого не позволит Конституция, но и потому, что ее жители хотят жить в суверенном государстве.

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ФОТО: РИА Новости / Артур Лебедев
ТЕГИ:ГосдумаГраницаАбхазия
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