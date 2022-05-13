Информационное агентство «Национальная Служба Новостей (НСН)»: свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-53714 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 апреля 2013 года.

Ошибка в тексте? Выделите её мышкой и нажмите: Ctrl + Enter

Российская энергия перестанет поставляться в Финляндию из-за «проблем с оплатой»

В Госдуме заявили, что Польшу следует поставить в очередь на денацификацию

СК проверит данные о преследовании на Украине граждан с пророссийскими взглядами

Гендиректор Rutube заявил, что кибератака на платформу стоила миллионы долларов

В Петербурге на месяц продлили ограничения по коронавирусу

Шольц назвал условие, при котором ФРГ не согласится с миром на Украине

Четыре страны отозвали решения о признании независимости Косово

Референдум по объединению Южной Осетии и России пройдет 17 июля

СМИ: около 20 человек стали жертвами пожара в здании офиса в Нью-Дели

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

В конце марта экс-глава республики Анатолий Бибилов заявлял, что вхождение в состав России — стратегическая цель Южной Осетии. Избранный президент республики называл возможный референдум «волей народа», отмечая, что его проведет любой избранный глава Южной Осетии.

Референдум по объединения республики Южная Осетия и Россия назначен на 17 июля. Соответствующий указ подписан президентом республики, передает ТАСС.

К сожалению, браузер, которым вы пользуйтесь, устарел и не позволяет корректно отображать сайт. Пожалуйста, установите любой из современных браузеров, например: