Референдум по объединению Южной Осетии и России пройдет 17 июля
13 мая 202220:33
Референдум по объединения республики Южная Осетия и Россия назначен на 17 июля. Соответствующий указ подписан президентом республики, передает ТАСС.
В конце марта экс-глава республики Анатолий Бибилов заявлял, что вхождение в состав России — стратегическая цель Южной Осетии. Избранный президент республики называл возможный референдум «волей народа», отмечая, что его проведет любой избранный глава Южной Осетии.
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13 мая 2022
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru