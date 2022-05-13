Референдум по объединению Южной Осетии и России пройдет 17 июля

Референдум по объединения республики Южная Осетия и Россия назначен на 17 июля. Соответствующий указ подписан президентом республики, передает ТАСС.

Постпред Крыма: южные территории Украины войдут в состав России

В конце марта экс-глава республики Анатолий Бибилов заявлял, что вхождение в состав России — стратегическая цель Южной Осетии. Избранный президент республики называл возможный референдум «волей народа», отмечая, что его проведет любой избранный глава Южной Осетии.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:РеферендумЮжная Осетия
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры