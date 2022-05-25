В Госдуме допустили ликвидацию КПП на границе России и Абхазии в Псоу

Пункт пропуска «Псоу» на границе России и Абхазии может быть ликвидирован, заявил глава комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников. Об этом сообщает ТАСС.

Абхазия не планирует входить в состав России

В среду проходит расширенное заседание профильного думского комитета, в ходе которого рассматривается вопрос упрощения режима пересечения российско-абхазской границы по реке Псоу.

Как отметил Калашников в ходе встречи, переговорный процесс по делимитации госграницы и разграничению морских пространств между Россией и Абхазией, возобновившийся после десятилетнего перерыва, проходит конструктивно.

«Вместе с тем предстоит большая напряженная работа по подготовке графических и текстовых документов для делимитации», — подчеркнул парламентарий.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ГраницаГосдумаАбхазия
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