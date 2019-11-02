Малайзия намерена купить у РФ самолеты в ответ на отказ ЕС от ее пальмового масла

2 ноября 201913:13

Глава правительства Малайзии Махатхир Мохамад заявил, что руководство страны намерено отказаться от импорта европейских самолетов, которые станет закупать у России, если страны ЕС прекратят закупку малазийского пальмового масла. Премьер-министр Малайзии сделал заявление в Бангкоке в ходе делового и инвестиционного саммита стран Ассоциации государств Юго-восточной Азии (АСЕАН) на полях саммита лидеров АСЕАН и Восточно-Азиатского саммит.

«Если вы снижаете или ограничиваете наш импорт, то мы предпримем такие же меры и не будем покупать ваши товары. Мы будем закупать российские самолеты, а не ваши», - сообщил Махатхир Мохамад.

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Он также высказался о необходимости единства и твёрдой и единой позиции по всем обсуждаемым вопросам, затрагивающих экономические и прочие интересы блока АСЕАН.

Малайзия и Индонезия являются поставщиками до 90 процентов пальмового масла на мировом рынке. Если ЕС откажется от импорта этого продукта, экономика стран понесет серьезные потери, отмечает РИА Новости.

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ФОТО: https://ru.wikipedia.org/
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