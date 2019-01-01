Союз потребителей назвал россиян терпилами из-за пальмового масла в молоке
Глава Союза потребителей России Пётр Шелищ заявил НСН, что в России практически невозможно отличить фальсификат от настоящей молочной продукции.
Каждый пятый молочный продукт на российских прилавках оказался фальсификатом. Таковы результаты исследования Россельхознадзора по итогам 2018 года. Специалисты ведомства выяснили, что 21,6% из общего объема молочной продукции не соответствует заявленному производителем составу. В целом, в России производится порядка 5,5 миллионов тонн переработанного питьевого молока, 3 миллион кисломолочных продуктов и 400 тысяч тонн мороженного, сообщается на сайте Россельхознадзора.
Председатель Союза потребителей России Петр Шелищ заявил в эфире НСН, что уберечься от фальсификата россияне никак не могут и уже привыкли за него переплачивать (слушайте аудио).
«У нас с вами нет такого органа чувства, который позволил бы обнаружить не только на полке магазина, но и непосредственно когда мы едим. Что мы едим, молочные жиры или какие-то растительные жиры, экзотические масла с Африки? Поэтому мы полностью здесь зависим от органов госнадзора и единственное, что нам остается, это утешаться тем, что пальмовое масло, не вредно для здоровья. Так говорят медики. По статистике на каждого гражданина, включая младенца и глубокого старика, приходится по полкило [пальмового масла] в месяц. На полках магазинов оно не лежит, значит мы употребляем его с какой-то другой пищей. При этом переплачиваем во много раз, поскольку оно дешевле, минимум раз в 6-7 дешевле чем, молочный жир. Значит, мы - терпилы, привыкли так», — сказал глава Союза потребителей.
Собеседник НСН также посетовал на отсутствие согласованности между надзорными ведомствами, так как опубликованные Россельхознадзором данные сильно расходятся с информацией Роспотребнадзора.
«Новость это только в том смысле, что при всех разговорах ничего не меняется. Что не новость и серьезная проблема это то, что эти данные кардинально отличаются от данных Роспотребнадзора. Это действительно серьезная проблема и уже много лет. Роспотребнадзор видит во много раз меньше фальсификата, всяких нарушений и продукции ненадлежащего качества. Это и опасная продукция, и фальсификат, и контрафакт», — пояснил Пётр Шелищ.
Ранее Россельхознадзор назвал регионы РФ с наибольшим оборотом фальсификата молочной продукции. Ими стали Сахалин, Ямало-Ненецкий округ, Астраханская и Мурманская области и Ханты-Мансийский автономный круг.
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