Союз потребителей назвал россиян терпилами из-за пальмового масла в молоке

Каждый пятый молочный продукт на российских прилавках оказался фальсификатом. Таковы результаты исследования Россельхознадзора по итогам 2018 года. Специалисты ведомства выяснили, что 21,6% из общего объема молочной продукции не соответствует заявленному производителем составу. В целом, в России производится порядка 5,5 миллионов тонн переработанного питьевого молока, 3 миллион кисломолочных продуктов и 400 тысяч тонн мороженного, сообщается на сайте Россельхознадзора.

Председатель Союза потребителей России Петр Шелищ заявил в эфире НСН, что уберечься от фальсификата россияне никак не могут и уже привыкли за него переплачивать (слушайте аудио).

«У нас с вами нет такого органа чувства, который позволил бы обнаружить не только на полке магазина, но и непосредственно когда мы едим. Что мы едим, молочные жиры или какие-то растительные жиры, экзотические масла с Африки? Поэтому мы полностью здесь зависим от органов госнадзора и единственное, что нам остается, это утешаться тем, что пальмовое масло, не вредно для здоровья. Так говорят медики. По статистике на каждого гражданина, включая младенца и глубокого старика, приходится по полкило [пальмового масла] в месяц. На полках магазинов оно не лежит, значит мы употребляем его с какой-то другой пищей. При этом переплачиваем во много раз, поскольку оно дешевле, минимум раз в 6-7 дешевле чем, молочный жир. Значит, мы - терпилы, привыкли так», — сказал глава Союза потребителей.